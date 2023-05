20.05.2023 18:44 Lidl gehen die Goldbären aus: Discounter-Chef hofft auf Einigung mit Haribo

Lidl-Chef Christian Härtnagel will sich mit Haribo im Streit um Preise einigen, denn: In den Filialen des Discounters werden Goldbären und Co. knapp.

Von Chris Pechmann

Bad Wimpfen - In Filialen von Lidl werden langsam aber sicher die Goldbären knapp: Die Discounter-Kette und der Süßwaren-Hersteller machen zurzeit keine Geschäfte mehr, aufgrund von Preis-Streitereien! Deutschlands Lidl-Chef Christian Härtnagel (40) glaubt aber daran, seine Süßwaren-Freunde bald wieder mit Fruchtgummi und Co. von Haribo versorgen zu können. Deutschlands Lidl-Chef Christian Härtnagel (40) will sich mit dem Goldbären-Hersteller Haribo einigen. © Fotomontage: dpa/Bernd Weißbrod//dpa/Martin Gerten "Kunden wollen nicht auf ihre Lieblingsprodukte verzichten, dazu gehören für einige auch Süßigkeiten von Haribo", sagte Härtnagel am heutigen Samstag gegenüber Bild. Anscheinend alles eine Frage des Geldes, seine Kette will die Leckereien nur "zum angemessenen Preis" verkaufen, doch der Hersteller spielt anscheinend nicht ganz mit. Wie ein Haribo-Sprecher der WirtschaftsWoche berichtete, hält das Bonner Unternehmen etwaige "Preiserhöhungen vor dem Hintergrund immens gestiegener Preise für Logistik und Rohstoffe für gerechtfertigt".

Der 40-jährige Härtnagel will die Traditions-Marke jedoch noch nicht aufgeben: "Mit Haribo stehen wir aber noch in Verhandlungen, konnten uns bisher nicht einigen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das auch hinbekommen."

