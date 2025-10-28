 1.208

Massenentlassung: Online-Riese "Amazon" streicht 14.000 Stellen!

Der weltgrößte Online-Händler Amazon streicht rund 14.000 Arbeitsplätze in der Verwaltung.

Von Andrej Sokolow

Seattle - Massenentlassung bei "Amazon"!

Bei Amazon wurde 14.000 Stellen gestrichen. (Archivbild)
Bei Amazon wurde 14.000 Stellen gestrichen. (Archivbild)  © Wolf von Dewitz/dpa

Der weltgrößte Online-Händler Amazon streicht rund 14.000 Arbeitsplätze in der Verwaltung. Das Unternehmen erklärte den Abbau in einer Mitteilung mit Änderungen in der Organisation.

Unter anderem das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf informierte Personen, von dem Abbau könnten bis zu 30.000 Jobs in mehreren Wellen betroffen sein.

Amazon verwies in der Mitteilung darauf, dass gleichzeitig neue Arbeitsplätze in anderen Bereichen geschaffen würden. Die meisten betroffenen Beschäftigen sollen zudem 90 Tage Zeit bekommen, sich im Unternehmen nach anderen Positionen umzusehen.

In Milliardenhöhe: Deutsche Waffenschmiede sackt nächsten dicken Auftrag ein
Wirtschaft In Milliardenhöhe: Deutsche Waffenschmiede sackt nächsten dicken Auftrag ein

Amazon warf selbst die Frage auf, warum man zu Kürzungen greife, während die Geschäfte gut liefen. Man dürfe nicht vergessen, dass die Welt sich rasch verändere, hieß es als Antwort.

Amazon will sich wegen KI verschlanken

Ob auch Arbeitsplätze in Deutschland betroffen sind, war noch unklar. (Archivbild)
Ob auch Arbeitsplätze in Deutschland betroffen sind, war noch unklar. (Archivbild)  © Jens Büttner/dpa

Der Konzern verwies auf die aktuellen Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz, die schnellere Innovationen erlaubten. Deshalb müsse man sich als Unternehmen möglichst schlank aufstellen.

Schon seit Monaten wird darüber diskutiert, ob KI-Software wie ChatGPT oder Claude von dem von Amazon unterstützten Entwickler Anthropic viele Bürojobs überflüssig machen könnte.

Denn die Programme können nach Darstellung der Entwicklerfirmen zum Teil im Alleingang Wissensaufgaben erledigen und Verwaltungsprozesse automatisieren.

Statt Einbruch kam der Aufschwung: Adidas hebt nach Umsatzrekord Gewinnprognose an
Wirtschaft Statt Einbruch kam der Aufschwung: Adidas hebt nach Umsatzrekord Gewinnprognose an

Inwiefern Jobs in Deutschland von den Kürzungen betroffen sind, war zunächst unklar.

Erstmeldung vom 28. Oktober, 10.55 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 11.06 Uhr.

Titelfoto: Wolf von Dewitz/dpa

Mehr zum Thema Wirtschaft: