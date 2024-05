Mehr als 100 Läden geplant: Diese beliebte Fast-Food-Kette kommt nach Deutschland

Berlin - In den USA ist die Fast-Food-Kette "Taco Bell" aus vielen Stadtbildern nicht mehr wegzudenken. Nun sollen die ersten Filialen in Deutschland eröffnen.

In den USA ist Taco Bell eines der führenden Fast-Food-Unternehmen. © Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Laut ISH-Chef Ilkem Sahin sollen gleich mehrere Filialen in Berlin öffnen. "Welche, kann ich noch nicht sagen, aber es sind richtig gute Locations", ergänzte Sahin im Interview mit dem Branchenblatt "Foodservice".

Bereits im Juli oder August dieses Jahres soll die Eröffnung stattfinden, wie Business Insider weiß. Sobald die Geschäfte in der Hauptstadt erfolgreich angelaufen sind, wird noch ein Standort in Frankfurt am Main dazukommen.

100 bis 150 Taco-Bell-Restaurants sollen, laut ISH, in den kommenden fünf Jahren in Deutschland eröffnen. Diese werden in zentralen Stadtlagen, Einkaufszentren und anderen wichtigen Kernpunkten sein.

Weltweit gibt es bisher 8200 Standorte. Darunter Indien, Singapur und Saudi-Arabien.