Mehr KI, weniger Jobs: Versicherer Ergo plant Stellenabbau

Düsseldorf - Der Versicherer Ergo will bis zum Jahr 2030 etwa 1000 Arbeitsplätze abbauen.

Beim Düsseldorfer Versicherer Ergo sollen in den kommenden Jahren jährlich rund 200 Jobs wegfallen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Darauf habe sich Ergo mit den Arbeitnehmervertretern geeinigt, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag und bestätigte damit einen Bericht des "Handelsblatts".

Betriebsbedingte Kündigungen blieben bis dahin ausgeschlossen. Ergo will in den nächsten Jahren verstärkt künstliche Intelligenz (KI) einsetzen; neben dem Stellenabbau sollen viele Beschäftigte deshalb auf neue Jobs umgeschult werden.

Ergo mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt dem Sprecher zufolge hierzulande rund 15.000 Menschen.

Bis Ende des Jahrzehnts sollen jährlich etwa 200 Jobs wegfallen.