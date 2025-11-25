Millionen-Minus mit Folgen: Diese Fast-Food-Kette steht vor Deutschland-Aus!

Düsseldorf - Einst als Lieblings-Burgerkette von Ex-US-Präsident Barack Obama (64) in aller Munde, steht diese berühmte Franchise vor dem Deutschland-Aus!

Ex-US-Präsident Barack Obama (64) war regelmäßig Kunde bei Five Guys - hier 2009 in einer Filiale in Washington. © IMAGO / Everett Collection

Gemeint sind die Burger und Fritten von Five Guys!

Laut einem Bericht der Rheinischen Post schreibt das Unternehmen in Deutschland seit mehreren Jahren tiefrote Zahlen. Tendenz: weiter sinkend.

Seit der Eröffnung der ersten Filiale in Deutschland (2017) soll die Kette rund 60 Millionen Euro (!) Minus gemacht haben. Auch für das laufende Betriebsjahr rechnet die Marke mit ausbleibenden Einnahmen.

Aber nicht nur das Unternehmen selbst weiß um die angespannte Situation - auch Wirtschaftsprüfer von Deloitte schlagen mittlerweile großen Alarm.

Demnach gäbe es eine "wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit", fasst das Unternehmen in einer Bilanz zusammen.