Wormland macht dicht: Allen Mitarbeitern gekündigt

Hannover/Osnabrück - Das war's endgültig: Die Rettung des insolventen Herrenausstatters Wormland ist gescheitert.

Grund für das Firmen-Aus ist die anhaltende Kaufzurückhaltung bei Herrenmode gewesen. © Christian Charisius/dpa

Allen rund 250 Mitarbeitenden und den Vermietern der Ladenflächen müsse gekündigt werden, teilte der Insolvenzverwalter Stephan Michels mit. Der vorläufige Gläubigerausschuss habe als entscheidende Instanz die Schließung von Wormland beschlossen.

Das Amtsgericht Osnabrück habe nun das Insolvenzverfahren über die Theo Wormland GmbH eröffnet. Die bestehenden acht Filialen werden nicht mehr geöffnet - mit Ausnahme von Hannover und Oberhausen. Über diese beiden Standorte solle der Abverkauf der bestehenden Warenbestände erfolgen.

Das Unternehmen, das erst ein Jahr zuvor aus einer Insolvenz gerettet worden war, hatte im November beim Amtsgericht Osnabrück erneut Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

Grund für die Schieflage war vor allem die anhaltende Kaufzurückhaltung bei Herrenmode, hieß es damals. Der laufende Betrieb wurde zunächst fortgesetzt, die Mitarbeiter erhielten Insolvenzgeld der Arbeitsagentur.