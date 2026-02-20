Umweltschützer siegen gegen Red Bull: 17 Hektar Wald in Brandenburg vorerst gerettet

Baruth/Mark - Die einen sahen darin eine Chance, Brandenburgs Wirtschaft anzukurbeln und neue Arbeitsplätze zu schaffen, die anderen befürchteten Gefahren für die Natur und die Tierwelt: Jetzt ist der Bebauungsplan des Dosenwerks von Red Bull und Rauch vorerst gestoppt.

Das Dosenwerk soll Teil eines größeren Produktions-Campus werden – die endgültige Baugenehmigung steht noch aus. (Archivfoto) © Patrick Pleul/dpa

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass der Bebauungsplan der Stadt vorläufig nicht umzusetzen ist. Damit darf der rund 17 Hektar große Kiefernforst, auf dem das Werk entstehen soll, vorerst nicht gerodet werden.

Grund dafür ist ein Normenkontrollantrag der Umweltvereinigung Grüne Liga.

Die Umweltschützer kritisierten mögliche Folgen für den Artenschutz und bemängelten unzureichende Ausgleichsmaßnahmen.

Das Gericht stellte einen klaren Fehler im Plan fest: Für das Industriegebiet waren keine Flächen ohne Lärmbeschränkung vorgesehen – nötig für Betriebe, die viel Lärm machen.

Ob es noch weitere Mängel gibt, war für diese vorläufige Entscheidung nicht relevant. Der Beschluss ist unanfechtbar.