Neben Öl und Gas: Iran-Krieg bringt neue Krise mit sich

Katar - Während die Welt auf steigende Öl- und Gaspreise schaut, braut sich im Schatten des Iran -Kriegs eine ganz andere Krise zusammen - eine, die viel näher am Alltag der Menschen ist, als viele denken.

Bei der Halbleiterproduktion wird Helium zur Kühlung sogenannter Wafer eingesetzt. © Jade Gao / AFP

Denn plötzlich wird ein Rohstoff knapp, über den kaum jemand spricht: Helium. Was nach Partyballons klingt, ist in Wahrheit ein unverzichtbares Edelgas.

Rund 30 bis 40 Prozent der weltweiten Produktion stammen nach Angaben des US Geological Survey aus Katar - genau diese Lieferungen sind durch den Konflikt erheblich beeinträchtigt.

Experten warnen deshalb zunehmend vor einem möglichen Engpass auf dem Weltmarkt, wie die Financial Times berichtet.

Dabei ist das Edelgas weit mehr als ein Nischenprodukt. Helium spielt eine zentrale Rolle in der Halbleiterproduktion.

Gerade in einer ohnehin angespannten Marktlage könnte das zum Problem werden: Seit Ende 2025 steigt die Nachfrage nach Chips stark an, nicht zuletzt durch den anhaltenden KI-Boom, der enorme Mengen an Speicher- und Rechenkapazität erfordert.

Ein zusätzliches Risiko: Flüssiges Helium hat eine sehr kurze Haltbarkeit. Deshalb lagern viele Chipfabriken nur Vorräte für zwei bis vier Wochen. Kommt es in dieser Zeit zu Lieferausfällen, drohen schnell Produktionsprobleme.

"Ein Vertrag garantiert noch lange nicht die Lieferung. Wenn die Container nicht ankommen, ist der Vertrag wertlos", erklärte ein Branchenexperte gegenüber der Financial Times.