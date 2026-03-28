So wirkt sich der Iran-Krieg auf die deutsche Landwirtschaft aus

Die Preise für Mineraliendünger steigen. Je länger der Iran-Krieg dauert, desto schlechter ist das für die deutsche Landwirtschaft.

Von Carsten Hoefer München - Der Iran-Krieg zieht eine Gefahr für Bauern und Lebensmittelpreise rund um den Globus nach sich: Mineraliendünger hat sich auf den Weltmärkten seit Jahresbeginn um rund 30 bis 40 Prozent verteuert.

Ohne Dünger wäre der Ernteertrag erheblich niedriger. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa Das sagt Philipp Spinne, der Geschäftsführer des Deutschen Raiffeisenverbands (DRV). Damit ist eine ähnliche Situation eingetreten wie im Februar 2022: "Die Weltmarktpreise für Stickstoffdünger nähern sich immer mehr dem Höchstniveau an, das wir zu Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine hatten", sagt Spinne. In Europa sind die Auswirkungen für die Verbraucher bisher nicht unmittelbar zu spüren. Denn viele Landwirte hatten ihren Dünger für dieses Frühjahr schon vor Kriegsbeginn gekauft, wie ein Sprecher des Bayerischen Bauernverbands sagt. Doch sollte der Krieg lange dauern, werden die Produktionskosten der deutschen Landwirte voraussichtlich steigen und damit auch die Erzeugerpreise.

Empfindlicher Kreislauf: Gaspreise, Dünger und weltweiter Ernteertrag