Neue Chefin bei bekannter Erotik-Plattform: Sie soll das Geschäft umkrempeln

Die bislang als äußerst verschweigen geltenden Branche will für Investoren attraktiver werden. © MindGeek

Doch die Probleme die Alexzandra Kekesi nun angehen muss, sind immens: Zoff mit Instagram-Mutter-Konzern Meta, Ärger mit Zahlungsabwicklern Visa und Mastercard, sowie rechtliche Probleme mit Rache-Pornos und fragwürdigen Inhalten. Zudem drohen zwei US-Bundesstaaten verschiedene Marken des Konzerns auf Internetsperrlisten zu setzen - die Behörden kritisieren die zögerliche Umsetzung von Jugendschutzbestimmungen.

Gegenüber New York Post erklärte Kekesi, dass sie sich darauf konzentrieren will, "den Menschen zu helfen, wirklich zu verstehen, was Pornhub als Marke ausmacht, wofür wir stehen, was wir repräsentieren" - einschließlich der Verpflichtung, einen "Goldstandard zu setzen, wenn es um Moderation geht".

Sie will dem Branchenprimus vom Image eines "gesichtslosen Konzerns", hin zu mehr "Sichtbarkeit" führen und eine Führungskraft sein, mit der man im Dialog stehen kann.

Derweil ist nur sehr wenig über den neuen Mindgeek-Besitzer bekannt. Welche Pläne der Fond mit der Übernahme verfolgt, bleibt unklar.

"Wir wollen mit Unternehmen zusammenarbeiten, die entweder ihre Glaubwürdigkeit verloren haben, bei denen wichtige behördliche Auflagen anstehen oder die, wie in diesem Fall, in der Vergangenheit Schwierigkeiten mit ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz haben", erklärt Sarah Bain, Vizepräsidentin von Investor ECP. Experten sehen verhaltene Wachstumschancen bei den Produkten des Erotik-Riesen.

Mehr als 130 Millionen User nutzen die Produkte des Konzerns täglich. 2021 erzielte das nicht an der Börse gelistete Unternehmen einen Umsatz von 460 Millionen US-Dollar.