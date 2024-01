Neuer Investor bei Römertopf: So sieht der Kult-Klassiker bald nicht mehr aus

Hamm/Ransbach-Baumbach - Der neue Investor will Schwung in die Marke Römertopf bringen und setzt dafür auf Farbe. Und auch zum Produktionsstandort gibt es Neues.

Der neue Investor will Farbe in die Marke bringen. © Daniel Löb/dpa

Der Römertopf bekommt ein neues Aussehen: Durch eine Farbglasur soll das traditionsreiche Produkt ein moderneres Aussehen erhalten.

"Die Funktionalität ist identisch, aber die Optik ist eine andere", sagte Andreas Osterhoff, Geschäftsführer der POS Handels GmbH.

Das Unternehmen aus Hamm in Nordrhein-Westfalen hatte im November die Markenrechte des insolventen Keramikunternehmens Römertopf aus dem Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz erworben.



"Es ist ja nicht mehr Mutti, die in der Küche steht und die Tür zumacht. Sondern wir haben große, moderne Wohnküchen, in denen man zusammen kocht", so Osterhoff weiter.

Da habe die Marke in der Vergangenheit ein wenig geschlafen. Die neue Produktlinie mit der farbglasierten Ware soll Ende Januar auf der Ambiente-Messe in Frankfurt vorgestellt werden.