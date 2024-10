Nicht genug Strom: Amazon will Atomkraftwerk bauen!

Die vier Zwergreaktoren sollen in der ersten Projekt-Phase 320 Megawatt erzeugen - so viel wie ein mittleres Kohlekraftwerk - können aber um weitere Reaktoren ergänzt werden. Bis zu 960 Megawatt seien denkbar, Strom für 770.000 Haushalte.

Wohl kaum. Wie der US-Konzern am Mittwoch mitteilte, ist der Einstieg in die Atomenergie Teil eines größeren Plans bis 2030 zu 100 Prozent auf CO₂-neutralen Strom umzusteigen.

Hintergrund der Atompläne ist der wachsende Energiehunger des Unternehmens. Amazon ist weltgrößter Anbieter von Cloud-Computing und betreibt 34 riesige Rechenzentren auf allen Kontinenten. Nun will sich der Konzern bei der Energieversorgung also unabhängig machen.

Wie viel der Konzern sich das Projekt kosten lassen wird und die technischen Details, sind nicht bekannt. Fest steht: Sollten die Mini-Kernkraftwerke tatsächlich kommen, kann der Techriese äußerst flexibel auf steigenden Bedarf und Strompreise reagieren.

Und hierzulande? Auch in Deutschland stehen Rechenzentren. 2023 lag ihre Zahl bei rund 3000, 2341 Megawatt Strom verbrauchten sie im selben Jahr, heißt es in einer Studie, die vom Branchenverband Bitkom in Auftrag gegeben wurde. Tendenz steigend, besonders Cloud-Computing treibt die Entwicklung voran.

Doch der Ausbau klimaneutraler Energien kommt kaum voran. Derzeit liegt der Anteil "erneuerbarer" Energien am deutschen Strommix bei rund 50 Prozent.