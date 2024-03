06.03.2024 18:10 Nintendo-Fans aufgepasst: Die Mario-Pizza ist zurück!

Pizztainment bringt die Super-Mario-Pizza zurück. Dieses Mal in den Sorten "Hamtastic with Triple Cheese" und "Four Cheese Deluxe" sowie erneutem Gewinnspiel.

Von Calvin Schröder

Deutschland - Pizzatainment bringt zwei exklusive neue Super-Mario-Pizzen in den Handel! Nicht nur Mario ist auf den Pizzen zu sehen. Auch Peach, Wario und Waluigi haben es auf die Kartons geschafft. © 123RF/cookelma Schon im vorigen Jahr dürften sich viele Nintendo-Enthusiasten über das Erscheinen der Super-Mario-Pizzen gefreut haben. Jetzt ist Pizzatainment zurück mit zwei brandneuen Sorten. Diesmal dabei sind die "Hamtastic with Triple Cheese" mit Mario und Peach, sowie die "Four Cheese Deluxe" mit Waluigi und Wario. Wirtschaft News Bumble-Beben: Dating-App geht radikalen Schritt Fans des Kult-Klempners finden die neuen Sorten ab dem 11. März bei Edeka, Netto und Globus. Obwohl die Aktion offiziell erst dann startet, gibt es ein paar einzelne Händler, bei denen die Pizza bereits jetzt in den Tiefkühlfächern zu finden ist. Auch interessant für viele Nintendo-Fans ist wohl das erneut stattfindende Gewinnspiel. Dazu ist es wichtig, den Code an der Innenseite des Kartons aufzubewahren. Die neuen Sorten "Hamtastic with Triple Cheese" und "Four Cheese Deluxe" gibt es schon bald im Handel! Die Pizza kommt in zwei leckeren Geschmacksrichtungen. (Symbolbild) © 123RF/vladislavovich Der Preis für das Gewinnspiel ist zwar noch nicht bekannt, im vergangenen Jahr durfte sich jedoch ein glücklicher Pizza-Liebhaber über eine Nintendo Switch mitsamt dem Spiel "Mario Strikers: Battle League Football" freuen.

