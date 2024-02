"Paparazzi" schließt: Erhöhte Mehrwertsteuer zwingt Kult-Italiener aus der DDR in die Knie

Berlin/Eisleben - Unter der Anhebung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie zu Beginn des Jahres leiden zahlreiche Lokale und Restaurants. Ein Kult-Italiener aus Berlin wird durch die Preiserhöhungen in die Knie gezwungen - und berichtet in der "MDR-Umschau", welche Folgen der umstrittene Schritt der Regierung haben kann.

Die Gäste des "Paparazzi" werden die exquisiten Speisen vermissen. (Symbolbild) © 123/lightfieldstudios

Doris Burneleit (71) aus Eisleben in Sachsen-Anhalt wird ihr Lokal "Paparazzi" in Berlin-Friedrichshain im kommenden Frühjahr schließen.

"Es waren tatsächlich die Erhöhungen von 12 auf 19 Prozent, weil da für mich klar ist: Das, was die alle von mir wollen, was ich in der Kalkulation unterbringen muss, ist nicht machbar. Oder es ergibt sich eine Preisspirale, sodass sich viele einen Besuch nicht mehr leisten können", so die Gastronomin.

Neben den Preiserhöhungen ist es auch die Bürokratie, die Burneleit und ihrem Team ein Weitermachen unmöglich machen.

"Was die Ämter uns alles auferlegen, was wir tun müssen und nicht etwa übers Internet, sondern wir müssen alles aufschreiben. Und woher nehmen die die Höhe der Gebühren?", fragt sich die 71-Jährige.

Ihre Besucher sind über die Entscheidung nicht erfreut. "Wir sind traurig, dass wir uns ein neues Restaurant suchen müssen, das Essen war immer mega", bedauert die treue Kundin Christina Tietz.