Preissturz bei Ikea: Möbelgigant setzt Rotstift an

Hofheim am Taunus - Die Preise purzeln weiter! Der schwedische Möbelgigant Ikea packt einmal mehr den Rotstift aus und sorgt für weniger Druck auf dem Portemonnaie der eigenen Kundschaft. Dabei werden nicht nur Einrichtungsgegenstände günstiger.

Nach zwei bereits erfolgten Preisreduzierungswellen lässt Ikea schon bald die nächste folgen. © Federico Gambarini/dpa

Stolze 2600 Produkte sollen diesmal mitunter deutlich günstiger werden, wie Ikea-Deutschland-Chef Walter Kadnar (60) der Bild-Zeitung verkündete. Damit ist die bereits dritte Welle der Preisreduzierungen die gleichzeitig umfangreichste.

Zuvor waren bereits im Jahr 2023 sowie zum Jahreswechsel Hunderte Artikel im Preis gesenkt worden. Was die Kundschaft definitiv freuen dürfte, ist nüchtern betrachtet jedoch lediglich eine Korrektur dessen, was im Jahr 2022 umfangreich in allen deutschen Ikea-Filialen durchgeführt wurde.

Denn damals hatte es teils satte Teuerungen in nahezu allen Produktsparten gegeben, die jetzt zumindest allmählich zurechtgerückt werden. Günstiger als vor dem Stand von 2022 dürften die ausgewählten Produkte also sicherlich nicht werden.

Gesenkt wurden unter anderem Gartentisch und -stuhl der Reihe Tärnö, die anstatt 35,99 Euro beziehungsweise 20 Euro jetzt nur noch mit 29,99 Euro beziehungsweise 15 Euro zu Buche schlagen.

Einen der krassesten Preisabstürze erlebt unter anderem das 4er-Sofa Söderhamn, das nun anstatt 899 Euro nur noch 699 Euro kostet - immerhin eine Ersparnis von rund 25 Prozent.