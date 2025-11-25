Rotstift angesetzt: Faber-Castell will 130 Stellen in Deutschland streichen

Stein - Der Schreibwarenhersteller Faber-Castell will rund 130 Stellen in Deutschland streichen.

Faber-Castell will sich in Deutschland auf die Erweiterungen der High-End-Linien fokussieren. Dafür muss man an anderen Stellen sparen. © Faber-Castell/Faber-Castell/obs

Kleinere Fertigungslinien und solche mit geringer Auslastung sollen vom Stammsitz Stein bei Nürnberg sowie vom oberfränkischen Geroldsgrün nach Brasilien und Peru verlagert werden, teilte das Unternehmen mit.

"Die freigewordenen Flächen an den deutschen Standorten sollen für die Erweiterungen der High-End-Linien mit Alleinstellungsmerkmalen und Produktneuheiten genutzt werden", hieß es.

Ziel der Maßnahmen sei es, in Deutschland wettbewerbsfähig und damit profitabel zu bleiben.

Als Gründe für die Sparmaßnahmen gab Faber-Castell Herausforderungen durch den globalen Wettbewerb, US-Zölle sowie eine Konsumzurückhaltung und Veränderungen in der Handelslandschaft an. Auch bei der Verwaltung soll es Einsparungen geben.

"Wir werden auch hier unsere Fixkosten weiter senken", wird der Vorstandsvorsitzende Stefan Leitz in einer Mitteilung zitiert. Das Unternehmen kündigte "faire Lösungen" für alle betroffenen Mitarbeiter an.