Geschäftsmodell Gier! So schamlos drehen Firmen an der Preisschraube

Sie drehen übermäßig an der Preisschraube, streichen zusätzliche Gewinne ein.

Als Gründe für die gestiegene Inflationsrate werden gern gestörte Lieferketten nach der Corona-Pandemie, höhere Beschaffungspreise durch das Drehen der EZB an der Zinsschraube und der Ukraine-Krieg genannt.

Und das in Größenordnungen, wie Ragnitz weiß: "In der Landwirtschaft im letzten Quartal 2022 um 46 Prozent, im Baugewerbe um rund 23 Prozent und im Handel immerhin um etwas mehr als 12 Prozent".

"Der Kostenschub wurde als Vorwand genommen, durch eine noch stärkere Erhöhung ihrer Absatzpreise die Gewinne kräftig zu steigern", sagt Joachim Ragnitz (62), stellvertretender Leiter der ifo Niederlassung in Dresden .

Expertin für Lebensmittel: Vanessa Holste (32). © PR/Katharina Schmidt

Trick 1 - Neue Schwellenpreise: Statt von 0,99 auf 1,09 Euro zu erhöhen, nutzten Händler die "Gunst der Stunde", um gleich auf 1,19 Euro oder noch höher zu gehen.

Trick 2 - Falsche Preisauszeichnung am Regal: "Ich habe mich erst kürzlich selber beim Lebensmittel-Einzelhändler geärgert, als ich für die mit 12,79 Euro ausgewiesenen Nüsse an der Kasse plötzlich 16,99 Euro zahlen sollte. Aber so groß sind die Unterschiede häufig nicht, sodass sie oft gar nicht auffallen", sagt Vanessa Holste (32), Abteilungsleiterin Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Sie hat aktuell viele ähnliche Kundenbeschwerden auf dem Tisch und rät deshalb: "Kassenzettel noch im Laden prüfen und vor Ort reklamieren. Erstattet der Händler die Differenz zum Regalpreis nicht, kann ich das Produkt zurückgeben." Geben Händler am Regal nicht den richtigen Preis an, verstoßen sie gegen die Preisabgabenverordnung - eine Ordnungswidrigkeit!

Deshalb fordert Holste: "Behörden müssen stärker gegen falsche Preise am Regal vorgehen."

Trick 3 - Mogelpackungen: "Wir haben zuletzt erfolgreich die Firma Bahlsen abgemahnt, die mit der vergrößerten Verpackung ihrer 'Perpetum Kekse' mehr Inhalt vorgetäuscht hat, als tatsächlich enthalten war", sagt Holste.