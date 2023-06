Krisen-Sommer auf Arbeitsmarkt? So viele Menschen sind in NRW derzeit ohne Job

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen hat sich zum Sommeranfang die Arbeitslosigkeit wieder leicht erhöht. Mehrere Hunderttausend Arbeitnehmende suchen demnach in NRW aktuell einen Job.

Die Arbeitsagentur für Arbeit veröffentlichte am Freitag neueste Zahlen zur Arbeitslosigkeit in NRW. © Sebastian Kahnert/dpa

Um insgesamt 1,1 Prozent sei demnach die Zahl der Arbeitslosen im bevölkerungsreichsten Bundesland gestiegen.

Angaben der Arbeitsagentur für Arbeit zufolge sind derzeit 707.549 Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote stieg damit von 7,1 auf 7,2 Prozent.

"In NRW hat in diesem Jahr die Sommerpause am Arbeitsmarkt früher als üblich eingesetzt", sagte Regionaldirektionschef Roland Schüßler. Gründe dafür seien die ungewöhnlich frühen Sommerferien und ein Arbeitsmarkt, der schon in den vergangenen Monaten etwas an Dynamik eingebüßt habe.

"Viele Unternehmen stellen erst nach der Urlaubszeit wieder neu ein. Das wirkt sich in diesem Jahr bereits im Juni aus." Insgesamt zeige sich der Arbeitsmarkt aber trotz der konjunkturellen Turbulenzen beständig. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen stieg sogar um 2,6 Prozent auf 152 020.



Die regionalen Unterschiede waren auch im Juni groß. Am höchsten war die Arbeitslosenquote mit 9,8 Prozent im Ruhrgebiet.