Überraschende Ankündigung: IKEA will Preise senken!

Leiden - Nachdem in den vergangenen Jahren die Preise bei IKEA nur eine Richtung kannten - nämlich nach oben -, gibt es jetzt eine vielversprechende Ankündigung.

Billy und Co. sollen bei IKEA jetzt wieder billiger werden. © Unsplash/Jueun Song

Erst im Januar wurde berichtet, dass die Preise innerhalb eines Jahres teilweise um mehr als 100 Prozent zugelegt, sich also verdoppelt haben. Jetzt kommt wohl eine kleine Kehrtwende.

In dieser Woche hat die Ingka Group mit Sitz in den Niederlanden, die den Großteil der Möbelhaus-Filialen betreibt, ihr Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Als Randnotiz wurde dort erwähnt, dass "im Laufe des Geschäftsjahres und in den letzten Wochen" alles dafür getan wurde, sinkende Preise zu ermöglichen.

Und das Unternehmen werde "dies in den kommenden Monaten auch weiterhin für viele Produkte in den Märkten tun".

Nach den Preiserhöhungen sind jetzt also wieder -senkungen für Billy-Regale und Co. zu erwarten.

"Das Leben zu Hause war noch nie so wichtig, und die Bedürfnisse und Träume der Menschen zu erfüllen, wird für immer unser Ziel sein", stellte Jesper Brodin, Geschäftsführer der Ingka Group, in der Mitteilung klar.