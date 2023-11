Adidas-Streit mit "Ye": Verkauf von Yeezy-Restbeständen eingestellt

Der Streit mit Rapper Ye, früher bekannt als Kanye West (46), wirkt sich noch immer auf das Geschäft von Adidas aus. © Ashley Landis/AP/dpa

Nach zwei erfolgreichen Wellen werde es in diesem Jahr keine weiteren geben, sagte Konzernchef Björn Gulden (58) am Mittwoch.

Die vergleichsweise hochpreisigen und angesagten Designerprodukte hatten Adidas einst 1,5 Milliarden Euro Umsatz eingebracht. Nach antisemitischen Entgleisungen Yes trennte sich der Konzern von seinem Erfolgsgaranten. Die Produkte hingen in den Lagern fest.

Der Abverkauf der Restbestände hat in diesem Jahr bislang 750 Millionen Euro Umsatz in die Kassen gespült. Im Vorjahr waren es in den ersten neun Monaten 1,2 Milliarden. Insgesamt setzte Adidas in den ersten neun Monaten dieses Jahres 16,6 Milliarden Euro um - ein Minus von vier Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Adidas hatte sich im Zuge des Yeezy-Ausverkaufs zu Spenden an Organisation von Opfern des NS-Regimes verpflichtet. Bisher seien 140 Millionen Euro bereitgestellt worden, sagte Gulden. Ob es im kommenden Jahr weitere Abverkäufe geben werde, sei unklar.

"Es sind noch keine Entscheidungen gefallen." Dass die Verkäufe eingestellt blieben, sei eine Option.