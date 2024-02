Bei dieser Firma ist die Welt noch rund: Räthgloben erfinden sich immer wieder neu

Lädt zur kleinen Welt-Anschauung: Produktions- und Vertriebsleiter Thomas Härtel (50) lässt die Erde zigtausendfach klonen - als politischen, Klima- oder Himmelsglobus. Sogar Sachsen als Nabel der Welt gab's als Erdkugel. © Ralf Seegers

Also doch: Die Erde ist eine Scheibe! Jedenfalls so lange, bis sie zu einer Kugel wird. Genau so werden Globen maschinell hergestellt: Eine platte Folie wird über zwei Halbkugeln gezogen. Am Ende werden Nord- und Südhalbkugel am Äquator mit einem Band verschweißt. So rollen Mini-Erden vom Fließband, meist in der Standardgröße mit 30 Zentimetern im Durchmesser.



Anders bei der Räthgloben 1917 Verlags GmbH in Markranstädt. In der einzigen ostdeutschen Manufaktur für Globen ist alles Handarbeit. Anders als bei ihrer italienischen Mutterfirma Tecnodidattica stellen die Markranstädter exklusiv handkaschierte Globen her. Dafür kommt die Welt aus dem Drucker, bunt und plan auf Spezialpapier.

"Insgesamt zwölf elliptische Segmente werden zuerst per Hand akkurat ausgeschnitten", erklärt Verlagsleiter Thomas Härtel (50) den Produktionsverlauf. "Dann werden sie per Handkaschierung auf eine Glas- oder Kunststoffkugel aufgeklebt."

So entsteht Streifen für Streifen die ganze Welt. "Dabei muss die Überlappung der einzelnen Elemente gleichmäßig knapp, maximal einen Millimeter breit sein."