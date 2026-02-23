 538

Covestro-Beben: Chef kündigt kurz nach arabischer Übernahme seinen Abschied an

Nach der Übernahme durch ein arabisches Staatsunternehmen kündigt sich beim Spezialchemie-Hersteller Covestro ein Chefwechsel an.

Von Wolf-Dietrich von Dewitz

Leverkusen - Nach der Übernahme durch ein arabisches Staatsunternehmen kündigt sich beim Spezialchemie-Hersteller Covestro ein Chefwechsel an.

Nach zehn Jahren an der Spitze des Leverkusener Spezialchemie-Herstellers Covestro möchte Markus Steilemann (55) im Jahr 2028 aus dem Unternehmen ausscheiden.
Nach zehn Jahren an der Spitze des Leverkusener Spezialchemie-Herstellers Covestro möchte Markus Steilemann (55) im Jahr 2028 aus dem Unternehmen ausscheiden.  © Carsten Koall/dpa

Das Unternehmen teilte in Leverkusen mit, dass der Vorstandsvorsitzende Markus Steilemann (55) seinen bis Ende Mai 2028 laufenden Vertrag nicht verlängern werde. Ein Grund wurde nicht genannt.

Der Aufsichtsrat werde rechtzeitig einen geordneten Nachfolgeprozess einleiten, und Steilemann werde einen reibungslosen Übergang sicherstellen, hieß es.

Seit 2018 ist der Manager an der Spitze des Konzerns, zuvor war er seit 2015 bereits Vorstandsmitglied. Der 55-Jährige ist zudem Präsident des Verbands der Chemischen Industrie (VCI).

Kindliche Sexpuppen verkauft: EU-Kommission nimmt Shein ins Visier
Unternehmen Kindliche Sexpuppen verkauft: EU-Kommission nimmt Shein ins Visier

Damit ist er der oberste Lobbyist für die wichtige deutsche Chemie- und Pharmabranche, die 2025 laut VCI einen Umsatz von rund 220 Milliarden Euro erzielt hat. Eine Verbandssprecherin sagte, Steilemanns Entscheidung bei Covestro habe keine Auswirkungen auf die VCI-Präsidentschaft.

Der Investitionsarm der staatlichen arabischen Ölfirma Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) hat Covestro Ende vergangenen Jahres geschluckt.

Chemikalien für Autositze und Matratzen

Recycelte Materialien stehen in einem Showroom von Covestro in Leverkusen.
Recycelte Materialien stehen in einem Showroom von Covestro in Leverkusen.  © Fabian Strauch/dpa

Steilemann hatte sich stets positiv über diese Übernahme geäußert und den Vorteil finanzstarker Investoren für die Wettbewerbsfähigkeit der Leverkusener Firma betont, er stellte die Weichen für die Transaktion.

Eine Firmensprecherin sagte, es gebe bei der Personalie keinen Bezug zu den neuen Eigentümern.

Covestro hat rund 17.500 Mitarbeiter, davon gut 7000 in Deutschland. Die Firma war früher die Kunststoffsparte von Bayer, 2015 wurde das Unternehmen eigenständig.

US-Behörden werfen Nike Diskriminierung von Weißen vor
Unternehmen US-Behörden werfen Nike Diskriminierung von Weißen vor

Es stellt Chemikalien her, die zu Hartschäumen in Kühlschränken und Gefriertruhen sowie zu Weichschäumen in Autositzen und Matratzen genutzt werden.

Covestro leidet wie andere Chemiekonzerne auch unter der schwachen Konjunktur, der teuren Energie und der durch US-Zölle angespannten Handelssituation.

Im dritten Quartal 2025 sackte der Umsatz Firmenangaben zufolge um 12 Prozent auf rund 3,2 Milliarden Euro ab. Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen einen Verlust von 47 Millionen Euro.

Titelfoto: Bildmontage: Fabian Strauch/dpa, Carsten Koall/dpa

Mehr zum Thema Unternehmen: