Covestro-Beben: Chef kündigt kurz nach arabischer Übernahme seinen Abschied an

Leverkusen - Nach der Übernahme durch ein arabisches Staatsunternehmen kündigt sich beim Spezialchemie-Hersteller Covestro ein Chefwechsel an.

Nach zehn Jahren an der Spitze des Leverkusener Spezialchemie-Herstellers Covestro möchte Markus Steilemann (55) im Jahr 2028 aus dem Unternehmen ausscheiden. © Carsten Koall/dpa

Das Unternehmen teilte in Leverkusen mit, dass der Vorstandsvorsitzende Markus Steilemann (55) seinen bis Ende Mai 2028 laufenden Vertrag nicht verlängern werde. Ein Grund wurde nicht genannt.

Der Aufsichtsrat werde rechtzeitig einen geordneten Nachfolgeprozess einleiten, und Steilemann werde einen reibungslosen Übergang sicherstellen, hieß es.

Seit 2018 ist der Manager an der Spitze des Konzerns, zuvor war er seit 2015 bereits Vorstandsmitglied. Der 55-Jährige ist zudem Präsident des Verbands der Chemischen Industrie (VCI).

Damit ist er der oberste Lobbyist für die wichtige deutsche Chemie- und Pharmabranche, die 2025 laut VCI einen Umsatz von rund 220 Milliarden Euro erzielt hat. Eine Verbandssprecherin sagte, Steilemanns Entscheidung bei Covestro habe keine Auswirkungen auf die VCI-Präsidentschaft.

Der Investitionsarm der staatlichen arabischen Ölfirma Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) hat Covestro Ende vergangenen Jahres geschluckt.