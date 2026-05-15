Depot muss schon wieder Insolvenz anmelden

Aschaffenburg - Die Deko-Kette Depot ist erneut in finanzielle Schieflage geraten.

Die Deko-Kette Depot hat erneut Insolvenz beantragt. © Alicia Windzio/dpa

Das Handelsunternehmen GDC Deutschland GmbH hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Aschaffenburg gestellt. Das bestätigte eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Die vorläufige Eigenverwaltung ist demnach bereits angeordnet worden.

Zum vorläufigen Sachwalter wurde der Rechtsanwalt Thomas Rittmeister aus Frankfurt bestellt. Die "Lebensmittelzeitung" hatte zuvor berichtet.

Depot hatte 2024 bereits Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Daraufhin waren deutschlandweit zahlreiche Filialen geschlossen worden.