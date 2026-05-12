Größte deutsche Waffenschmiede stellt Kamikaze-Drohnen her

Düsseldorf - Deutschlands größter Rüstungskonzern ist in die Produktion von Kamikaze-Drohnen eingestiegen.

Die neue Kamikaze-Drohne von Rheinmetall soll in Neuss bei Düsseldorf produziert werden. © Wolf von Dewitz/dpa

Firmenchef Armin Papperger (63) sagte bei der Online-Hauptversammlung der Waffenschmiede: "Mit diesem System gehen wir am Standort Neuss jetzt in die Serienproduktion."

Dabei bezog er sich auf eine Drohne, die bis zu 70 Minuten in der Luft herumfliegen kann und sich spätestens dann auf ein Ziel stürzt, um zu explodieren.

Ein Rheinmetall-Sprecher sagte, dass man das Modell bereits an einem Standort in Braunschweig herstelle und kurz davor sei, diese Fertigung auf den Standort in Neuss bei Düsseldorf auszuweiten.

Das Neusser Werk soll künftig für die Herstellung von Rüstungsgütern genutzt werden, etwa die Drohnen des Modells FV-014.

Kürzlich hatte die Bundeswehr solche Flugkörper für 300 Millionen Euro bestellt, ein Rahmenvertrag ermöglicht weitere Bestellungen. Die ersten Auslieferungen sind für das kommende Jahr vorgesehen.