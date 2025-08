Leipziger Start-up-Gründerinnen wollen Menschen aus der Gesundheitsbranche mental unterstützen

Leipzig - Zwei Gründerinnen entwickeln in Leipzig mit "Hey Otters" eine App, die Menschen aus der Gesundheitsbranche mental unterstützen soll. MDR "exactly" begleitet die beiden jungen Frauen dabei und widmet sich der Frage, wie es insgesamt um die Gründerszene in Deutschland steht und warum sich weniger Start-ups im Osten niederlassen.

Erst vor Kurzem sind Mati und Paulina von Berlin nach Leipzig gezogen. Einerseits weil das "Startup-Ökosystem" besser sei als in der Hauptstadt und sie sich bei einem Besuch direkt in die Messestadt verguckt hätten.

Mit Ottern verbinden die beiden Gründerinnen "Leichtigkeit" und entschieden sich deshalb dafür, ihre App "Hey Otters" zu nennen. © Sina Schuldt/dpa

Dass mit Paulina und Mati zwei Frauen ein eigenes Unternehmen gründen wollen, ist dabei eher ungewöhnlich.

Laut dem Bundesverband "Deutsche Startups" ist der typische Gründer männlich, im Schnitt knapp 38 Jahre alt, Akademiker und gründet Firmen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie.

Schätzungen gehen jedoch davon aus, dass 80 Prozent der Start-ups innerhalb der ersten drei Jahre scheitern.

Laut einer aktuellen Umfrage haben lediglich 0,8 Prozent aller Start-ups ihren Hauptsitz in Sachsen-Anhalt, 1,2 Prozent in Thüringen und immerhin 4,7 Prozent in Sachsen. Die meisten frisch gegründeten Firmen im Bundesgebiet finden sich dagegen in Berlin mit 18,8 Prozent und Nordrhein-Westfalen mit 19 Prozent.

Welche Maßnahmen das Bundeswirtschaftsministerium getroffen hat, um die Gründerszene in Mitteldeutschland besser zu unterstützen, und mit welchen Ideen Start-ups aktuell versuchen, den Traum vom eigenen Unternehmen Wirklichkeit werden zu lassen, erfahrt Ihr in der neuen Folge von "exactly" in der ARD-Mediathek.