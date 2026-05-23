Alarm nach Hackerangriff auf "Portraitbox": Kinderbilder und Klassenfotos gestohlen!

Paderborn/Dresden - Ein Hackerangriff auf die Online-Plattform "Portraitbox" sorgt bei Eltern und Fotostudios bundesweit für Aufregung. Dutzende Kinderfotos und Kundendaten könnten in falsche Hände geraten sein.

Die Plattform "Portraitbox" wurde gehackt. © Screenshot/portraitbox.com

Die Portraitbox GmbH mit Sitz in Paderborn bietet auf ihrer Website ein Online-Shop-System für Fotografen an, die dort ihre Bilder hochladen und direkt verkaufen können.

Kunden selbst können hingegen ebenfalls über die Plattform direkt auf die Fotos zugreifen und etwa nach Klassen- oder Kindergartenfotos suchen. Gerade der Fakt, dass auf Portraitbox wohl etliche Kinderfotos gespeichert waren, macht den jüngsten Vorfall so brisant.

In einer Mittelung am Mittwoch informierte das Unternehmen seine Nutzer, dass "ein unbekannter Angreifer unbefugt Zugriff" auf die Cloud-Systeme erlangt habe und nun mit der Veröffentlichung der ergatterten Daten drohe. Der Cyberangriff sei am vergangenen Wochenende erfolgt und am Montagmorgen bekannt geworden.

TAG24 liegt diese Mitteilung vor. Portraitbox GmbH selbst war am Freitag nicht mehr für eine Stellungnahme zu erreichen.

Weiter heißt es in der Mitteilung, dass der Hacker sämtliche Daten von den Portraitbox-Servern heruntergeladen und dann gelöscht habe, darunter:

"Die Fotodateien, die Sie über unsere Plattform für Ihre Kunden bereitgestellt haben – einschließlich aller Galerien und Bestellungen. Ebenso betroffen sind die personenbezogenen Daten Ihrer Endkunden, insbesondere Namen, E-Mail-Adressen, Lieferadressen, Bestellhistorien sowie die Zugangsdaten zu den Galerien. Ob und in welchem Umfang Zahlungsdaten betroffen sind, wird derzeit noch geprüft", schrieb das Unternehmen an die betroffenen Fotostudios.