Jetzt ist klar, welche 66 Depot-Filialen schließen müssen
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Großostheim - Nachdem Mitte Mai bekannt wurde, dass die Deko-Kette "Depot" erneut Insolvenz anmelden musste, veröffentlichte das Unternehmen jetzt eine Liste mit den Filialen, die geschlossen werden.
Betroffen davon sind deutschlandweit 66 Geschäfte. Wann die Läden genau schließen, wurde nicht bekanntgegeben. Anzunehmen sei, dass es dieses Jahr noch der Fall sein wird.
Durch die Schließung verschwindet die Kette aus manchen Städten komplett. Der Online-Shop wird allerdings noch weiter betrieben.
Mehr als 150 Filialen hat Depot derzeit noch.
Gründe für die erneute Insolvenz waren laut Geschäftsführer Christian Gries unter anderem Zölle und die wachsende Online-Konkurrenz durch Plattformen wie Temu.
Diese Depot-Filialen schließen demnächst
- Backnang, Grabenstraße 20
- Baden-Baden , Gewerbepark Cité 7
- Bayreuth, Maximilianstraße 62
- Berlin, Wiltbergstraße 23
- Berlin, Marzahner Promenade 1 A (Eastgate-Center)
- Berlin, Bahnhofstraße 33-38 (Forum Köpenik)
- Bielefeld, Niedernstraße 12
- Blankenburg, Lerchenbreite 1-5 (Nordharz-Center)
- Bonn, Münsterplatz 23
- Brandenburg, Hauptstraße 27
- Braunschweig, Platz am Ritterbrunnen 1 (Schloss Arkaden)
- Bremen, Sögestraße 31-33
- Bühl, Hauptstraße 83
- Coburg, Markt 12-13
- Cottbus, Spremberger Straße 13-15
- Dallgow, Döberitzer Weg 3 (Havelpark)
- Dresden, Altmarkt 25 (Altmarkt-Galerie)
- Erfurt, Anger 21
- Erlangen, Nürnberger Straße 7 (Arcaden)
- Flensburg, Langberger Weg 4 (Citti Park)
- Frankfurt am Main, Borsigallee 26 (Hessen-Center)
- Frankfurt am Main, Kaiserstraße 6
- Friedrichshafen, Ailinger Straße 126
- Gera, Heinrichstraße 30 (Arcaden)
- Göppingen, Bleichstraße 15-25 (Agnes Center)
- Günthersdorf-Leuna, Nova Eventis Straße
- Halle (Saale), Leipziger Str. 7
- Hamburg, Eppendorfer Landstraße 77
- Hamburg, Osdorfer Landstraße (Elbe Einkaufszentraum)
- Hamburg, Ottenser Hauptstraße 10 (Mercado Center)
- Hamburg, Tiebarg 42
- Hannover, Ernst-August-Platz 2
- Kamen, Weststraße 17
- Karlsruhe, Karl-Friedrich-Straße 26 (Ettlinger Tor)
- Kaufbeuren, Mindelheimerstraße 19 (Märzenpark)
- Kempten, August-Fischer-Platz 1 (Forum Allgäu)
- Konstanz, Kanzleistraße 2-4
- Leipzig, Paunsdorfer Allee 1 (Paunsdorf-Center)
- Leipzig, Grimmaische Straße 9-11
- Lippstadt, Lange Straße 22
- Lübeck, Dänischburger Landstraße 79
- Ludwigsfelde, Potsdamer Straße 54H
- Magdeburg, Salbker Chaussee 67-71 (Börde Park)
- Magdeburg, Ernst-Reuter-Allee 11 (Allee-Center)
- Mülheim an der Ruhr, Humboldtring 13
- München, Sendlinger Straße 12 (Hofstatt Quartier)
- München, Willy-Brandt-Platz 5 (Riem Arcaden)
- Neuss, Breslauer Straße 2-4
- Paderborn, Pohlweg 110 (Südring-Center)
- Passau, Bahnhofstraße 1
- Pfarrkirchen, Max-Lanz-Straße 2D
- Posthausen, Hintzendorf-Mitteldorf 5-11 (Dodenhof)
- Potsdam, Babelsberger Straße 16 (Bahnhofspassagen)
- Rothenburg o. d. Tauber, Schlachthofstraße 37
- Schwerin, Marienplatz 3
- Sindelfingen, Tilsiter Straße 15
- Stuttgart-Feuerbach, Stuttgarter Straße 90
- Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum 47a
- Ulm, Bahnhofsstraße 10
- Viernheim, Robert-Schuman-Straße 1
- Weinheim, Dürrestraße 2
- Wesel, Hohe Straße 58-60
- Wiesbaden, Marktstraße 4a
- Wildau, Chausseestraße 1
- Wittenberg-Lutherstadt, Markt 16
- Zwickau, Innere Plauensche Straße 29a
Titelfoto: Alicia Windzio/dpa