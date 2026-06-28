Jetzt ist klar, welche 66 Depot-Filialen schließen müssen

Großostheim - Nachdem Mitte Mai bekannt wurde, dass die Deko-Kette "Depot" erneut Insolvenz anmelden musste, veröffentlichte das Unternehmen jetzt eine Liste mit den Filialen, die geschlossen werden.

Depot musste erneut Insolvenz anmelden, mehrere Filialen müssen schließen. © Alicia Windzio/dpa

Betroffen davon sind deutschlandweit 66 Geschäfte. Wann die Läden genau schließen, wurde nicht bekanntgegeben. Anzunehmen sei, dass es dieses Jahr noch der Fall sein wird.

Durch die Schließung verschwindet die Kette aus manchen Städten komplett. Der Online-Shop wird allerdings noch weiter betrieben.

Mehr als 150 Filialen hat Depot derzeit noch.

Gründe für die erneute Insolvenz waren laut Geschäftsführer Christian Gries unter anderem Zölle und die wachsende Online-Konkurrenz durch Plattformen wie Temu.