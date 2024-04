Pfand-Revolution bei Kaufland: Lange Schlangen vor dem Leergut bald Geschichte?

Der neue Leergut-Automat ist durch seine große Öffnung nicht zu verwechseln. © Kaufland/Tomra

Versehentlich abgegebene pfandfreie Flaschen oder Dosen werden automatisch aussortiert. Durch die neue Technologie wird auch die Reinigung für das Personal einfacher.



In einer Kaufland-Filiale in Wiesbaden sei eine dieser neuen Anlagen bereits im Einsatz. "Vor allem für Kunden mit größeren Mengen an Leergut ist der neue Automat eine ideale Ergänzung, der die Leergutabgabe deutlich beschleunigt und vereinfacht", so Florian Hermanski von Kaufland in einer Mitteilung zur Etablierung des Systems.

Auch die Kunden hätten das neue Verfahren schnell akzeptiert und würden die Möglichkeit schätzen, ihren Ballast mit einem Mal abzuwerfen.

Neben Kaufland testete auch Aldi bis Juli 2023 einen Automaten der neuen Generation im nordrhein-westfälischen Hattingen. In Dresden sind sogar schon zwei Standorte (Edeka/E-Center) mit dem schnellen Gerät ausgestattet.