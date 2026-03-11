Kriege füllen die Kassen: Deutsche Waffenschmiede erzielt Rekorde

Düsseldorf - Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall will sein ohnehin schon rasantes Wachstumstempo dieses Jahr noch steigern.

Ein Mitarbeiter arbeitet an einem Panzer vom Typ Fuchs in der Fertigungshalle von Rheinmetall. © Swen Pförtner/dpa

Wie die Waffenschmiede in Düsseldorf mitteilte, soll der Umsatz um 40 bis 45 Prozent steigen. Im vergangenen Jahr waren die Erlöse um 29 Prozent auf rund 9,9 Milliarden Euro nach oben geklettert.

Der Wachstumskurs ist teilweise auch auf Zukäufe zurückzuführen. Das operative Ergebnis kletterte 2025 um 33 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro an, das Ergebnis nach Steuern lag mit 0,8 Milliarden Euro allerdings nur 3 Prozent über dem Vorjahreswert.

Die Auftragsbücher sind prall gefüllt, der "Backlog" liegt bei 63,8 Milliarden Euro - so viel war es noch nie. Hierbei sind verbindliche Aufträge und Rahmenverträge inkludiert.

Das in Rahmenverträgen enthaltene Auftragsvolumen muss nicht zwangsläufig ausgeschöpft werden, angesichts der aktuell hohen Nachfrage ist das aber sehr wahrscheinlich.