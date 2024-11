LIDL macht große Ankündigung für Fans der Dubai-Schokolade!

Der Discounter kündigte am Freitag in einer Mitteilung an, ab Mitte Dezember eine eigene Dubai-Schokolade der Hausmarke "Deluxe" zu verkaufen.

Wer nicht bis Mitte Dezember warten wollte, hatte am heutigen Samstag in der Berliner LIDL-Filiale an der Säntisstraße die Möglichkeit, eine einzige Dubai-Schokolade zu bekommen. Dort verteilten die Mitarbeiter insgesamt 500 Tafeln an die Kunden, darunter ein Exemplar der kommenden Dubai-Schokolade von der Hausmarke "Deluxe".