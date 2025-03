Panzerbauer plant neues Werk im Norden

FFG modernisiert unter anderem Panzer vom Typ Leopard 1, die Deutschland an die Ukraine abgibt. (Archivbild) © Constanze Emde dpa/lno

Im interkommunalen Gewerbegebiet Flensburg-Handewitt sollen auf einer Fläche von rund 100.000 Quadratmetern moderne, effiziente und nachhaltige Fertigungs- und Instandsetzungsanlagen entstehen, um die Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern, wie die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) mitteilte. Der Baubeginn ist für 2026 geplant, die Produktion soll in 2027 starten.

Das Investitionsvolumen betrage 75 Millionen Euro, sagte FFG-Geschäftsführer Norbert Erichsen in Flensburg. "Mit den Fähigkeiten des neuen Werkes werden wir weiter maßgeblich zur Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland sowie unserer internationalen Kunden beitragen."

Die FFG wird damit zunächst an drei Standorten in der Region aktiv sein. Perspektivisch soll der Standort an der Werftstraße in Flensburg laut Erichsen aufgegeben werden.

Dieser sei sehr beengt und kleinteilig.