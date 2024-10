Paukenschlag bei Flaschenpost: Großstadt-Lager gestrichen, 200 Arbeiter ohne Job!

Düsseldorf - Der Lieferdienst Flaschenpost möchte sein Lager in Düsseldorf schließen. Dadurch fielen voraussichtlich rund 200 der bundesweit 20.000 Arbeitsplätze weg, teilte das Unternehmen mit.

Flaschenpost ist ein Oetker-Tochterunternehmen mit Sitz in Münster und besitzt innerhalb Deutschlands mehr als 30 Lager. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die finale Entscheidung werde getroffen, wenn der Sozialplan feststehe. Der Abbau solle "so sozialverträglich wie möglich" erfolgen.

Die Oetker-Tochterfirma mit Sitz in Münster hat in Deutschland mehr als 30 Lager, Kunden in Düsseldorf sollen künftig aus anderen Standorten beliefert werden.

Die Firma begründete das Schließungsvorhaben mit mangelnder Profitabilität und damit, dass der Standort nicht in das Netz eines bundesweit tätigen Online-Supermarkts gepasst habe.

"Das Düsseldorfer Lager im Hafengebiet hat sich bedauerlicherweise aufgrund seiner schlechten Verkehrsanbindung und insgesamt ungünstigen Infrastruktur als Basis für die Bewirtschaftung eines Online-Supermarkts und der Lieferung innerhalb von 120 Minuten als nicht mehr zukunftsfähig herausgestellt", hieß es von der Firma.

Aus Gewerkschaftsreihen kam scharfe Kritik. Dass die Belegschaft nur per Mail und damit zeitgleich mit der Öffentlichkeit über die bevorstehende Kündigung informiert worden sei, sei stillos, sagte Zayde Torun von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).