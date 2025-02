Schließung! West-Konzern opfert Sachsens älteste Papierfabrik

Penig - Sie ist die älteste noch produzierende Papierfabrik Deutschlands: die Papierfabrik Penig. Doch nach 488 Jahren kommt nun das Aus. Der Osnabrücker Schoeller-Konzern will seinen 1991 erworbenen Ost-Betrieb schließen. Auch im Erzgebirge setzten die Niedersachsen radikal den Rotstift an.

Die seit 1991 zum Schoeller-Konzern gehörende Papierfabrik Penig soll noch in diesem Jahr geschlossen werden. © Maik Börner

Der Standort Penig werde noch in diesem Jahr geschlossen, teilte die Felix Schoeller GmbH & Co. KG in dieser Woche mit. Begründet wurde der Schritt mit der anhaltend schwachen Konjunktur und gestiegenem Wettbewerbsdruck.

Der Marktdruck werde sich auf absehbare Zeit nicht verbessern, sodass betriebswirtschaftlich keine andere Wahl bleibe, erklärte Unternehmens-Chef Hans Christoph Gallenkamp.

Den Facharbeitern unter den 119 Beschäftigten sowie den acht Lehrlingen bietet der Konzern eine Weiterbeschäftigung in seinen Fabriken im Schwarzwald und im Allgäu an.

Für viele familiär in Sachsen verwurzelte Mitarbeiter ist das jedoch keine Alternative.