Seit Wochen ganz oben im App-Store: Temu! Das steckt hinter der Shopping-App aus China

Deutschland - Eine neue Shopping-App ist auf dem Vormarsch! Temu wirbt mit extrem billigsten Preisen und einer enormen Produkt-Vielfalt. Wer in den sozialen Medien unterwegs ist, wird sicher schon eine der verlockenden Anzeigen der chinesischen App gesehen haben. Doch hält sie wirklich, was sie verspricht?

Mit dem Slogan "Einkaufen wie ein Milliardär" und Schnäppchen für jedermann, lockt Temu derzeit viele willige Käufer aus Deutschland. © STEFANI REYNOLDS / AFP

Lange Zeit dominierte ChatGPT den ersten Platz in App- und Play-Store, doch diesen Thron hat nun Temu - gesprochen wird die Shopping-App "Tieh-Mu" - erklommen und will ihn offenbar auch nicht so schnell wieder hergeben. Trotz Spitzenbewertungen im vier-Sterne-Plus-Bereich berichten viele Nutzer allerdings von negativen Erlebnissen.

Auf Temu finden sich Elektronik-Artikel für wenige Euro, Brautkleider, für unter fünf Euro, Schmuck für Cent-Beträge, und und und. Wie gut können solche Produkte wirklich sein?

Das Onlineportal Trustpilot bietet Verbrauchern eine Plattform zur Transparenz von Unternehmen. Temu hat hier eine weniger gute Bewertung erhalten: 3,3 von fünf Sternen. Diese Zahl basiert auf mehr als 3400 Bewertungen, wovon 45 Prozent die höchste, dagegen aber ganze 35 Prozent die niedrigste Bewertungsstufe ausgewählt haben.

Alles in allem geht Temu hier als "akzeptabel durch". Oder wie der Lehrer in der Schule sagen würde: "Ausreichend bis befriedigend."