SPEKON - Im Falle eines Falles hängt von dieser Firma alles ab!

Dresden - Die Firma SPEKON aus dem beschaulichen Seifhennersdorf rüstet Freizeitsportler, vor allem aber Armeen mit Fallschirmen höchster Qualität aus. Das Leben der Soldaten hängt dabei längst nicht mehr am "seidenen Faden", sondern vor allem an künstlichen Materialien - die auf ihre Sicherheitsstandards penibel geprüft werden. Angefangen hatte der Lausitzer Betrieb dabei mal mit gänzlich anderen Produkten.

Die Technik und das Know-how, wie aus dem federleichten Material durch Nähte, Schnüre und Geschirr am Ende Fallschirme werden, hat SPEKON zu einem Marktführer unter den Fallschirm-Herstellern gemacht.

Kaya erklärt, warum Qualität in seiner Branche schon beim Einkauf so wichtig ist: "Die Stoffe müssen bis zu 90 Grad Hitze aushalten, dürfen nicht verkleben." Schon gar nicht reißen.

Etwa 35 Mitarbeiter, darunter eine Handvoll aus dem nahen Tschechien , nähen bei der "Sächsischen Spezialkonfektion GmbH" (so der lange Firmenname) auf einem riesigen Werksgelände Stoffbahnen zusammen.

Darunter zählen auch Sportfallschirme, mit denen wiederholt sogar Weltmeistertitel errungen wurden. Oder sehr kleine Fallschirme für die sogenannte Feldbeleuchtung - wenn also bei Gefechten gleißendes Licht ganz langsam zu Boden schwebt.

"1300 Fallschirmsysteme", verrät Serdar Kaya, solle man liefern. Zwei Jahre habe man auf die Ausfuhrgenehmigung der Behörden gewartet. "Am Ende haben wir sogar geklagt, damit endlich eine Entscheidung gefällt wird." Im Sommer gab es dann grünes Licht.

In Seifhennersdorf wird dabei nicht nur genäht und verschweißt, sondern auch geforscht und entwickelt. Im Moment freut man sich über einen Großauftrag aus den Vereinigten Arabischen Emiraten .

An Industriemaschinen werden die Fallschirme in Seifhennersdorf genäht. © Norbert Neumann

Andere SPEKON-Produkte, neben den Fallschirmen, sind vor allem Luftfahrttextilien. Das kann Dämmung für Flugzeuge sein, aber auch der Vorhang, der die Business-Klasse von den "Normalsterblichen" trennt. Oder eine temporäre Lagerhalle aus Textil.

Angefangen hatte der Seifhennersdorfer Betrieb im Jahr 1842, gegründet von einem gewissen Heinrich Robert Marx. Damals stellte man Samt- und Hosenstoffe her. Offenbar in guter Qualität - bis nach Melbourne in Australien wurde angeblich geliefert.

Zwischen den Weltkriegen arbeitete man gar im Auftrag der Dresdner Zigarettenfarik "Yenidze", ehe 1938 die Produktion von Fallschirmen quasi "von oben" befohlen wurde.

Die Anordnung des Reichsluftfahrtministeriums, geführt von Nazi-Größe Hermann Göring, sah vor, die Deutsche Luftwaffe und einige befreundete Armeen mit Fallschirmen auszustatten. Bis zu 2000 Mitarbeiter waren damit beschäftigt. Der Zweite Weltkrieg ließ dann bekanntlich auch nicht lange auf sich warten.