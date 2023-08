Wenn's dem Tourismus dient ... Strukturwandel-Kohle für Seifersdorfer Schloss

Wachau - Neuer Glanz für Seifersdorf: Das Schloss soll mit Strukturwandelgeldern aus seinem Dornröschenschlaf erwachen. Eine nennenswerte Anzahl an Arbeitsplätzen wird die Maßnahme nicht schaffen. Wird hier wieder Geld verbrannt?

Das Schloss Seifersdorf soll bald in neuem Glanz erstrahlen. (Archivbild) © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Der Braunkohletagebau ist ein Auslaufmodell. Mit insgesamt 40 Milliarden Euro soll in knapp zwei Jahrzehnten der Umbau der Wirtschaft gelingen, sollen neue Arbeitsplätze entstehen.

Sachsen kann für die Schaffung der neuen Strukturen zehn Milliarden ausgeben. Einen Bruchteil davon – genau 5,7 Millionen Euro – fließen nun in den Umbau des Seifersdorfer Schlosses.

Am Freitag überreichte Staatssekretärin Barbara Meyer (61) den Bescheid an den Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (60, CDU). Aber was hat das mit Strukturwandel zu tun, Frau Staatssekretärin?

"Wenn Tourismus und Wirtschaft angekurbelt werden, wird die ganze Region dauerhaft davon profitieren", sagt Barbara Meyer.

Es gehe also nicht darum, dass jemand, der heute so eine große Förderbrücke im Tagebau bei Weißwasser bedient, in ein paar Jahren als Museumswächter auf Schloss Seifersdorf arbeitet, ergänzt das Ministerium.