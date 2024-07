Wirtschaft ist besorgt: Wenn AfD Ministerpräsidenten stellt, "wäre das ganz schlecht"

Im Osten der Republik sind die Umfragewerte der AfD besonders hoch. © Bodo Schackow/dpa

"Die Umfragewerte der AfD besonders in Ostdeutschland sind besorgniserregend", sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger (60) der Deutschen Presse-Agentur. "Die deutsche Wirtschaft steht für ein weltoffenes, liberales Deutschland."

Auch Industriepräsident Siegfried Russwurm (61) sagte der dpa: "Wenn die AfD einen Ministerpräsidenten stellen würde, wäre das ganz schlecht für die Wirtschaft."

Am 1. September werden die Landtage in Sachsen und Thüringen neu gewählt, am 22. September in Brandenburg. Umfragen zufolge könnte die rechtspopulistische AfD stärkste Partei werden. Es drohen schwierige Regierungsbildungen.

"Wir stehen für ein wettbewerbsfähiges Europa und Zuwanderung in Arbeit", äußerte sich Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.

"Das beste Mittel gegen Extremismus ist eine klare und handwerklich gut gemachte Politik – die zuhört, auch die unangenehmen Dinge anspricht und die Probleme löst", so Dulger.