Großeinsatz der Feuerwehr: Explosionen und dichte Rauchwolke

Tostedt - In Tostedt (Landkreis Harburg) ist am Mittwoch ein Feuer in einer Autowerkstatt ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz.

Dichter Rauch zieht über den Ortskern. © JOTO

Gegen 11.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Bahnhofstraße gerufen. Dort war aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer in einer Werkstatt ausgebrochen, bestätige ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24.

Über der Stadt hängt eine dichte Rauchwolke, immer wieder sollen laut Reporter vor Ort Explosionen zu hören sein.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, die Löscharbeiten laufen noch.