Rostiger Zufallsfund nahe der Küste: Wehrmacht-Panzer soll nach Dresden gebracht werden

Wurster/Dresden - Relikt der Wehrmacht entdeckt! Bauarbeiter sind beim Baggern nahe der Nordseeküste zufällig auf ein Sturmgeschütz aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Es soll später nach Dresden gebracht werden.

Beim Baggern im Sand ist dieses Sturmgeschütz der Wehrmacht aufgetaucht. © Kai Moorschlatt/dpa

Das nahezu vollständig erhaltene Panzerfahrzeug sei ein "historisch bedeutendes Fundobjekt", sagte Mariel Kubatz von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. "In der Regel findet man eher Einzelteile."

Das rostige Sturmgeschütz war am Rande einer Böschung auf dem Gelände des Marineflugplatzes Nordholz (Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen) im trockenen Sand verbuddelt und ist deshalb hervorragend erhalten.

An einigen Stellen lässt sich noch die Tarnfarbe erkennen, an einer Seite sieht das Fahrwerk fast wie neu aus. Experten gehen davon aus, dass die Laufrolle und die Räder noch kurz vor Kriegsende ausgetauscht wurden. Alliierte sollen das Fahrzeug später in einem Graben mit weiterem Militärzubehör vergraben haben.

"Der Blick ins Innere ist sehr eindrucksvoll", sagte Andreas Hüser, Leiter der Archäologischen Denkmalpflege im Landkreis Cuxhaven. Der Fahrersitz sei erhalten, ebenso wie die Vorrichtungen für die Kanone. "Es ist schon bedrückend eng."