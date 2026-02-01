Feuer im Norden: Rauchmelder und Nachbarn retten Mann vor den Flammen

Aurich - Nachbarn retten Leben! Am Samstagabend gab es einen Brand in der Fockenbollwerkstraße in Aurich ( Niedersachsen ).

Angebranntes Essen auf dem Herd sorgte für den Feuerwehreinsatz in Aurich. © Daniel Gerock/Freiwillige Feuerwehr Aurich

Dank eines Rauchmelders wurden Anwohner auf den Brand in der benachbarten Wohnung aufmerksam. Das Essen, was auf dem Herd stand, begann zu brennen, der anwesende Bewohner sei jedoch eingeschlafen, teilte die Feuerwehr mit.

Das unaufhörliche Piepen des Feuermelders ließ die Nachbarn schließlich den Notruf wählen.

Als die Feuerwehrleute vor Ort ankamen, folgte zunächst keine Reaktion auf ihr Klingeln und Klopfen, deswegen verschafften sie sich Zugang zu der Wohnung, da eine deutliche Verrauchung wahrnehmbar war, so die Angaben der Feuerwehr.

Beim Betreten des Gebäudes trafen die Einsatzkräfte auf den Bewohner, der mittlerweile aufgewacht war. Sie brachten den Mann nach draußen und übergaben ihn den Rettungsdienst.