Feuer im Norden: Rauchmelder und Nachbarn retten Mann vor den Flammen

Ein Feuermelder und aufmerksame Nachbarn retten einen Mann in Aurich das Leben. Essen brannte auf dem Herd als er einschlief.

Von Svenja-Marie Kahl

Aurich - Nachbarn retten Leben! Am Samstagabend gab es einen Brand in der Fockenbollwerkstraße in Aurich (Niedersachsen).

Angebranntes Essen auf dem Herd sorgte für den Feuerwehreinsatz in Aurich.
Angebranntes Essen auf dem Herd sorgte für den Feuerwehreinsatz in Aurich.  © Daniel Gerock/Freiwillige Feuerwehr Aurich

Dank eines Rauchmelders wurden Anwohner auf den Brand in der benachbarten Wohnung aufmerksam. Das Essen, was auf dem Herd stand, begann zu brennen, der anwesende Bewohner sei jedoch eingeschlafen, teilte die Feuerwehr mit.

Das unaufhörliche Piepen des Feuermelders ließ die Nachbarn schließlich den Notruf wählen.

Als die Feuerwehrleute vor Ort ankamen, folgte zunächst keine Reaktion auf ihr Klingeln und Klopfen, deswegen verschafften sie sich Zugang zu der Wohnung, da eine deutliche Verrauchung wahrnehmbar war, so die Angaben der Feuerwehr.

Mercedes brennt vollständig aus: Flammen beschädigen Werkstatt und Garage
Niedersachsen Mercedes brennt vollständig aus: Flammen beschädigen Werkstatt und Garage

Beim Betreten des Gebäudes trafen die Einsatzkräfte auf den Bewohner, der mittlerweile aufgewacht war. Sie brachten den Mann nach draußen und übergaben ihn den Rettungsdienst.

Anschließend konnte die Feuerwehr die Wohnung durch einen Überdrucklüfter von dem Qualm befreien. Ungefähr eine Stunde war die Feuerwehr Aurich vor Ort im Einsatz.

Titelfoto: Daniel Gerock/Freiwillige Feuerwehr Aurich

Mehr zum Thema Niedersachsen: