Schon wieder Schulausfall im Norden: Diese Landkreise sind betroffen

Niedersachsen - In mehreren Landkreisen im Westen Niedersachsens fällt am Donnerstag wegen Schnees und Glätte weitgehend der Präsenzunterricht in den Schulen aus.

In mehreren Landkreisen in Niedersachsen fällt am Donnerstag die Schule aus. © Lars Penning/dpa

Im Landkreis Grafschaft Bentheim entfalle der Unterricht an den allgemeinbildenden Schulen, das gelte auch für das Missionsgymnasium Bardel, teilte der Landkreis mit. An den drei Berufsschulen in Nordhorn hingegen finde Distanzunterricht statt.



Auch im Landkreis Emsland gibt es an allen allgemeinbildenden Schulen keinen Unterricht. Die Berufsschulen wechseln in den Distanzunterricht. Ausgenommen ist die Akademie St. Franziskus Lingen. Nach Angaben des Landkreises kann ein sicherer Schülertransport nicht gewährleistet werden.

In der Stadt und im Landkreis Osnabrück fällt der Unterricht ebenfalls aus. Grund seien die für die Schülerbeförderung schwierigen Straßenverhältnisse und zusätzlich zu erwartende Niederschläge, teilte der Landkreis mit.

An den Berufsschulen ist Distanzunterricht geplant. Die Betreuung für all diejenigen Schülerinnen und Schüler, die dennoch in die Schule kommen, sei gesichert.