Mercedes brennt vollständig aus: Flammen beschädigen Werkstatt und Garage

Nenndorf - Ein Mercedes C220 stand am Montag in Nenndorf (Landkreis Harburg) plötzlich in Flammen. Doch damit nicht genug: Das Feuer beschädigte zusätzlich angrenzende Gebäude.

Der Mercedes brannte komplett aus und das Feuer beschädigte zusätzlich noch angrenzende Gebäude. © Polizeiinspektion Harburg

Das Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden, teilte die Polizei Harburg mit.

Am Montagnachmittag gegen 14.50 Uhr waren die Feuerwehrleute in der Bremer Straße in Nenndorf (Niedersachsen) im Einsatz. Die Feuerwehrkräfte konnten den Mercedes C220 schnell löschen. Das Auto stand jedoch beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Die Brandursache sei bisher unklar, so die Polizei.

Ein Dachüberstand, das Dach einer angrenzenden Garage sowie Teile einer Werkstatt wurden zudem von dem Feuer beschädigt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 25.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.