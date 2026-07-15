Schäden behoben: Bahnverkehr im Norden normalisiert sich wieder

Uelzen - Der Bahnverkehr zwischen Hannover und Hamburg normalisiert sich schrittweise wieder. "Die Schäden in Uelzen konnten erfolgreich behoben werden", teilte das Regionalbahnunternehmen Metronom mit.

Am Mittwochmorgen mussten sich Pendler im Norden auf starke Einschränkungen einstellen. Nun normalisiert sich der Bahnverkehr wieder. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Seit Dienstag gibt es auf der Strecke Probleme wegen Unwetterfolgen und einer Stellwerksstörung. Züge der Linien RE3 und RB31 würden nun schrittweise wieder den Betrieb aufnehmen.

"Ganz rund läuft es zwar noch nicht", teilte das Unternehmen weiter mit. Durch die erheblichen Einschränkungen der vergangenen Tage befänden sich Züge und Personal nicht überall dort, wo sie planmäßig sein sollten.

Es könne deshalb noch vereinzelt zu Verspätungen und auch Teilausfällen kommen. Spätestens am Donnerstag sollen alle Züge wieder planmäßig fahren.