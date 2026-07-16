Tragödie im Harz: Mutter, Vater und Kind sterben bei Sturz von Aussichtsturm
Von Sebastian Kramer
Altenau - Drei Menschen sind bei einem Sturz von einem Aussichtsturm im Harz gestorben. Zwei Erwachsene und ihr Kind kamen ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Der Einsatz am Nachmittag im niedersächsischen Altenau (Landkreis Goslar) hatte einen suizidalen Hintergrund. Zuerst hatte die Goslarsche Zeitung berichtet.
Zahlreiche Rettungskräfte und Polizisten waren vor Ort. Die Feuerwehr wurde gegen 16.45 Uhr alarmiert.
Sie sperrte die Einsatzstelle ab und errichtete Sichtschutzwände. Auch das Kriseninterventionsteam des Landkreises ist im Einsatz.
Der Harzturm ist ein 65 Meter hoher Aussichtsturm im Oberharz. Nach Betreiberangaben ist er der höchste deutsche Aussichtsturm in Holz-Stahl-Konstruktion.
Der rund zehn Millionen Euro teure Bau, den Land und Bund mit etwa 1,4 Millionen Euro förderten, bietet zwei Aussichtsplattformen und einen "Skywalk" mit Glasboden in 45 Metern Höhe.
Der Aufstieg ist zu Fuß über Treppen und per Fahrstuhl möglich, hinunter geht es unter anderem über eine 110 Meter lange Rutsche. Im Gebäude befinden sich zudem ein Restaurant und ein Souvenirshop.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide. Da sich der Vorfall aber im öffentlichen Raum abgespielt hat, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Erstmeldung von 19.55 Uhr, zuletzt aktualisiert um 20.56 Uhr.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa