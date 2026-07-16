Tragödie im Harz: Mutter, Vater und Kind sterben bei Sturz von Aussichtsturm

Altenau - Drei Menschen sind bei einem Sturz von einem Aussichtsturm im Harz gestorben. Zwei Erwachsene und ihr Kind kamen ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Der Einsatz am Nachmittag im niedersächsischen Altenau (Landkreis Goslar) hatte einen suizidalen Hintergrund. Zuerst hatte die Goslarsche Zeitung berichtet.

Blick auf den Harzturm am Torfhaus. Der Harzturm gehört zu den beliebten Ausflugszielen im Harz. (Archiv) © Matthias Bein/dpa

Zahlreiche Rettungskräfte und Polizisten waren vor Ort. Die Feuerwehr wurde gegen 16.45 Uhr alarmiert.

Sie sperrte die Einsatzstelle ab und errichtete Sichtschutzwände. Auch das Kriseninterventionsteam des Landkreises ist im Einsatz.

Der Harzturm ist ein 65 Meter hoher Aussichtsturm im Oberharz. Nach Betreiberangaben ist er der höchste deutsche Aussichtsturm in Holz-Stahl-Konstruktion.

Der rund zehn Millionen Euro teure Bau, den Land und Bund mit etwa 1,4 Millionen Euro förderten, bietet zwei Aussichtsplattformen und einen "Skywalk" mit Glasboden in 45 Metern Höhe.