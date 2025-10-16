Millionenschaden nach Großfeuer auf Recyclinghof: Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Hambühren - Ein Großbrand hat auf einem Recyclinghof in Hambühren (Landkreis Celle, Niedersachsen ) einen Schaden in Höhe von etwa einer Million Euro verursacht.

Am Mittwochabend ist ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. © Nonstopnews

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer am Mittwochabend in einer Lagerhalle aus, in der Pressmaschinen und gepresste Papierballen lagerten.

Die Flammen zerstörten weite Teile des Gebäudes, verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Ein Übergreifen der Flammen auf umstehende Gebäude wurde verhindert.

Am Donnerstagmorgen dauerten die Nachlöscharbeiten noch an. Die Einsatzkräfte rissen Teile der Fassade ein, um an verbliebene Glutnester zu gelangen.