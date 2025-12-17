Lkw fährt auf Stauende: A1 Richtung Hamburg noch bis in die Nacht voll gesperrt

Stuhr - Ein schwerer Unfall hat seit dem Morgen auf der A1 bei Stuhr (Landkreis Diepholz) weiterhin erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr.

Auf der A1 muss wegen eines Unfalls am Mittwochmorgen mit längeren Staus gerechnet werden. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Die A1 ist in Richtung Hamburg zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum seit dem frühen Morgen voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Autofahrer müssen mit längeren Staus und Verzögerungen rechnen.

Nach der Bergung des Sattelzuges werde die Reinigung der Fahrbahn erforderlich sein, teilte die Polizei mit. "Das Teilstück der Autobahn zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum wird voraussichtlich bis in die Nacht gesperrt sein."

Nach Angaben der Polizei war gegen 6.35 Uhr ein 25 Jahre alter Lastwagenfahrer aus Osnabrück auf einen am Stauende stehenden Sattelzug aufgefahren. Er war nach dem Aufprall in seiner stark beschädigten Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Der Mann erlitt demnach schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht, hieß es. Der 51-jährige Fahrer des anderen Sattelzugs blieb unverletzt.