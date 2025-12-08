17-Jähriger verliert Hand durch Profi-Böller: Woher hatte er den Knaller?

Lingen - Beim unsachgemäßen Zünden von Profi-Pyrotechnik auf einer Geburtstagsfeier hat ein 17-Jähriger in Lingen seine rechte Hand verloren.

Ein Teenager hat auf einer Feier wegen eines Böllers seine Hand verloren. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Der Feuerwerkskörper explodierte am späten Samstagabend in der Hand des Jugendlichen, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Ein weiterer 17-Jähriger erlitt leichte Verletzungen.

Bei dem Unfall im Emsland sei professionelles Großfeuerwerk der Kategorie F4 verwendet worden, das nur an Veranstalter und nicht an Privatpersonen verkauft werden dürfe, sagte die Sprecherin.

Woher die Jugendlichen die Pyrotechnik hatten, konnte sie nicht sagen. Die Polizei weist darauf hin, dass die unsachgemäße Handhabung von Explosivkörpern zu schwersten Verletzungen führen kann.