Lkw fährt auf Stauende: A1 Richtung Hamburg voll gesperrt

Stuhr - Ein schwerer Unfall hat seit dem Morgen auf der Autobahn 1 bei Stuhr (Landkreis Diepholz) erhebliche Auswirkungen auf den Berufsverkehr.

Auf der A1 muss wegen eines Unfalls am Mittwochmorgen mit längeren Staus gerechnet werden. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Die A1 ist in Richtung Hamburg zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum seit dem frühen Morgen voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Autofahrer müssen mit längeren Staus und Verzögerungen rechnen.

Nach Angaben der Polizei war gegen 6.35 Uhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Lastwagen auf einen am Stauende stehenden Lkw eines 51-jährigen Polen aufgefahren.

Der 25-Jährige war nach dem Aufprall in seiner schwer beschädigten Fahrerkabine eingeklemmt und musste von Einsatzkräften befreit werden. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Lebensgefahr bestehe nach aktuellem Stand aber nicht.

Für Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Richtungsfahrbahn Hamburg demnach vollständig gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist nach Angaben der Polizei schwierig abzuschätzen. Das hinge unter anderem davon ab, ob die Fahrbahn gereinigt werden müsse. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

