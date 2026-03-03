Tote in Wohnhaus sind Vater und Tochter: Polizei geht von Streit aus

Bramsche - Nach dem Tod zweier Menschen in einem Wohnhaus in Bramsche bei Osnabrück (Niedersachsen) sind Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt angelaufen.

Hat ein 86-jähriger Vater seine eigene Tochter (†64) erschossen? Die Ermittlungen der Polizei stehen noch am Anfang. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

"Wir gehen derzeit von einem Streit zwischen Vater und Tochter aus", sagte der Sprecher der Osnabrücker Staatsanwaltschaft Alexander Retemeyer.

Es gebe derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass weitere Personen involviert sein könnten.

Nach einer Meldung über Schreie und mögliche Schüsse war am Montag ein Großaufgebot von Einsatzkräften in den Stadtteil Gartenstadt ausgerückt.

Im Haus fanden Polizeibeamte den Mann tot auf und konnten die Frau auch nicht mehr retten. Ermittler durchsuchten das Haus und sicherten Spuren. Dabei fanden sie eine Schusswaffe.

Der Mann habe eine Waffenbesitzkarte und dürfe mehrere Schusswaffen legal besitzen, sagte Staatsanwalt Retemeyer am Tag nach der Tat.