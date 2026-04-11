Dichter Rauch und meterhohe Flammen: Haus durch Feuer teils eingestürzt

Celle - Feuerwehr im Großeinsatz! Gleich mehrere Ortsfeuerwehren kämpfen derzeit gegen einen Gebäudebrand im Celler Ortsteil Bostel. Meterhohe Flammen und dichter Rauch dringen aus dem Haus.

Die Feuerwehr kämpft in Celle gegen die Flammen in einem brennenden Gebäude. © Freiwillige Feuerwehr Celle

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits teilweise in Vollbrand, teilte die Feuerwehr am Samstagabend mit. Zudem waren Teile des Bauwerks bereits eingestürzt.

Unter schwerem Atemschutz kämpfen mehrere Trupps gegen die Flammen und arbeiten sich in das brennende Haus vor. Unterstützt werden sie dabei auch von oben: Zwei Drehleitern sind im Einsatz und bekämpfen das Feuer aus der Höhe.