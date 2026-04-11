Dichter Rauch und meterhohe Flammen: Haus durch Feuer teils eingestürzt
Celle - Feuerwehr im Großeinsatz! Gleich mehrere Ortsfeuerwehren kämpfen derzeit gegen einen Gebäudebrand im Celler Ortsteil Bostel. Meterhohe Flammen und dichter Rauch dringen aus dem Haus.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits teilweise in Vollbrand, teilte die Feuerwehr am Samstagabend mit. Zudem waren Teile des Bauwerks bereits eingestürzt.
Unter schwerem Atemschutz kämpfen mehrere Trupps gegen die Flammen und arbeiten sich in das brennende Haus vor. Unterstützt werden sie dabei auch von oben: Zwei Drehleitern sind im Einsatz und bekämpfen das Feuer aus der Höhe.
Die Lage war zunächst kritisch, doch inzwischen gibt es Entwarnung: Das Feuer ist unter Kontrolle. Trotz der dramatischen Szenen vor Ort gibt es eine gute Nachricht: Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.
Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an. Zur Brandursache lagen bislang keine Informationen vor.
Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Celle